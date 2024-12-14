'Kutsal Damacana'nın son filmi

Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'ye Ozan Akbaba konuk oldu. Akbaba, filmde setleri karıştırıp 'Kutsal Damacana' setine giren bir oyuncuyu canlandırdı.

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17 Ocak 2025'te vizyona girecek filmde; 'Papaz Fikret', 'Asım' ve 'Artin', ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.