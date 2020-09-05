Kutlama yaparken ortağını öldürdü!

DHA

Antalya'da, dün saat 20.30 sıralarında Serik ilçesinde, iş ortağı olan ve iddiaya göre ödedikleri bir kredinin kutlamasını yapan ortaklar Halil Kuş (59) ile M.A. (40) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışta çıktı.

GÖĞSÜNDEN 3 KEZ BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Halil Kuş, boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle kan içinde yere yığıldı.

Ortağı tarafından öldürülen Halil Kuş.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Kuş, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde can verdi. Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan M.A.'nın da karnından yaralandığı ve Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı, ayrıca 'motosiklet hırsızlığı', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Cinayet zanlısı M.A.'nın birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bölgede inceleme yapan ekipler, çalılık alanda M.A.'nın kullandığı bıçağı buldu. Polis, olay sırasında yanlarında olduğu belirtilen F.B.'yi de ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürürken, Halil Kuş'un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halil Kuş'un cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.