Kütahya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kütahya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kütahya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kütahya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 91.36 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:14 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 71.6 oldu. Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 171.480 oyla yüzde 67.30 - Kemal Kılıçdaroğlu: 65.166 oyla yüzde 25.58 - Sinan Oğan: 16.466 oyla yüzde 6.46 - Muharrem İnce: 1.683 oyla yüzde 0.66 oy aldı.



Kütahya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 171.480 oyla yüzde 67.30Kemal Kılıçdaroğlu: 65.166 oyla yüzde 25.58Sinan Oğan: 16.466 oyla yüzde 6.46Muharrem İnce: 1.683 oyla yüzde 0.66

Kütahya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.92 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:14 itibarıyla yüzde 62.2 oranında açıldı. 2023 Kütahya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 145.508 oyla yüzde 69.53 - Millet İttifakı: 54.169 oyla yüzde 25.88 - Ata İttifakı: 3.586 oyla yüzde 1.72 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.037 oyla yüzde 0.49 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 265 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:14 itibarıyla 2023 Kütahya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 145.508 oyla yüzde 69.53Millet İttifakı: 54.169 oyla yüzde 25.88Ata İttifakı: 3.586 oyla yüzde 1.72Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.037 oyla yüzde 0.49Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 265 oyla yüzde 0.13AK Parti: 100.556 oyla yüzde 48.05CHP: 32.185 oyla yüzde 15.38MHP: 28.226 oyla yüzde 13.49İYİ Parti: 21.984 oyla yüzde 10.50YENİDEN REFAH: 14.405 oyla yüzde 6.88ZP: 2.841 oyla yüzde 1.36BBP: 2.321 oyla yüzde 1.11MEMLEKET: 1.426 oyla yüzde 0.68AP: 745 oyla yüzde 0.36YEŞİL SOL: 591 oyla yüzde 0.28ANAP: 517 oyla yüzde 0.25TİP: 446 oyla yüzde 0.21MP: 432 oyla yüzde 0.21GENÇ: 303 oyla yüzde 0.14HAKPAR: 265 oyla yüzde 0.13HKP: 233 oyla yüzde 0.11TKP: 140 oyla yüzde 0.07TKH: 69 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 56 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00