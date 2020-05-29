Kütahya'da Ali Osman Özdemir (77) yönetimindeki 43 KD 200 plakalı otomobil, Simav-İzmir kara yolu Boğazköy yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücünün eşi Asiye Özdemir (77),olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.