Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da kadın kooperatifine fidan desteği | Son dakika haberleri

        Kütahya'da kadın kooperatifine gelir getirici fidan desteğinde bulunuldu

        Kütahya'da, organik tarım ürünleri üreten kadın kooperatifine gelir getirici tür fidan dağıtımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce, merkeze bağlı Sekiören köyünde faaliyet gösteren Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine gelir getirici türlerden 1500 badem, ceviz, kestane, kızılcık fidanı dağıtımı için tören düzenlendi.

        • 2

          Törende kooperatif üyesi kadınlara gelir getirici tür fidanlar protokol üyelerince dağıtıldı.

        • 3

          Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, üretim yapan tüm kadınların destekçisi olduklarını belirtti.

        • 4

          Kütahya’da tarımdaki üretim payını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Işın, şunları söyledi: "İnşallah ilimiz sanayide geliştiği gibi tarımda da gelişecek. Bizim tarımdaki payımız şu anda yüzde 11 civarında. İnşallah bunu yüzde 16-17’ye hep beraber çıkarmak için gayret göstereceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ilave olarak 732 milyon ilimize ayrıca tahsis etti. Bu rakam mutat yapılan ödeneklerin dışında. Hükümetimiz tarıma son derece destek veriyor. İlimizde tarımda önemli bir potansiyele sahiptir."

        • 5

          Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ise konuşmasında, "Biz orman köylülerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Geçen beş yıllık süreç içerisinde 1056 dekar alanda 45 bin gelir getirici tür fidanlarımızla köylerimizi destekledik. Bu sene de gene köylerimizde 4 bin adet badem, ceviz, kızılcık fidanı dağıtımını ve dikimini yapacağız. Hem ORKÖY kapsamında hem diğer gelir getirici türler kapsamında desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Kadın Kooperatifini gayretlerinden dolayı kutlayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ise, "İnanıyorum ki kooperatifimiz bu gayretleriyle Kütahya’da ve hatta Türkiye’de parmakla gösterilen bir kooperatif olacak" dedi.

          Kooperatif Başkanı Hatice Yakar ise, desteklerinden dolayı Vali Musa Işın ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Habertürk Anasayfa