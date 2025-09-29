Kütahya'da düğün yemeğinden 21 kişi zehirlendi

Kütahya'da bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler yaşayan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

AA'nın haberine göre; Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.