Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 UC 484 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki İdris Demir'in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Pınar (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demir'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Araçtaki gençlerin, kaza esnasında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi.