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        Haberler Gündem İnanç Kütahya bayram namazı saati 2024 Diyanet ile Kütahya’da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?

        Kütahya bayram namazı saati 2024: Kütahya'da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?

        Diyanet tarafından Kütahya bayram namazı saati duyuruldu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı kılınacak olup il il namaz vakitleri değişiklik gösteriyor. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Kütahya'da bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 2024 Kütahya bayram namazı saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:34
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        • 1

          Kütahya bayram namazı saati belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saati il il duyuruldu. 2024 İstanbul'da bayram namazı 07.04'te, Ankara bayram namazı 06.49'da, İzmir bayram namazı 07.13'te kılınacak. Peki Kütahya bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta? İşte Diyanet ile 2024 Kütahya bayram namazı saati vakti

        • 2

          KÜTAHYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Kütahya bayram namazı saati 07.01 olarak belirlendi.

          KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

          1. Rekat Kılınışı

          Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
          Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
          Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
          Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
          Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
          İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
          Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

          2. Rekat Kılınışı

          İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
          Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
          Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
          Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
          Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        • 4

          BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

          Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

        • 5

          KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

          İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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