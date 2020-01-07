Instagram'a göz gezdirdiğimizde pek çok kullanıcının mükemmel bir fiziğe sahip olduğu, lüks markalardan alışveriş yaptığı, her zaman güzel yerleri gezdiği, lezzetli yemekler yediği veya sağlıklı beslendiği büyülü bir dünyada yaşadığını görüyoruz.