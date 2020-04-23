Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar orucu bozan durumların yanıtlarını arıyor. İslam’ın beş şartı olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Merak edilen konulardan birisi de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. Peki, istifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Konu ile ilgili cevapları detayları ile araştırdık.

İstifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı için 24 Nisanı 25 Nisana bağlandığı gece sahura kalkarak olan Müslümanlar niyet ederek ilk orucu tutmaya başladılar. Allah'ın farz kıldığı ve İslam’ın Şartlarından olan Ramazan orucu için Müminler oldukça titiz davranıyor. Orucunu bozacak veya orucuna zarar verecek her türlü durumlardan uzak durmak için azami gayret gösteren müminler özellikle bazı durumları dikkatle araştırıyor. Bunların başında da, "İstifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı?" soruları gelmektedir. Bizde bu haberimizde merak edilen bu konuyu detaylarıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarını derledik.

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden aniden gelen kusmuk orucu bozmaz. Yine aynı şekilde mideden aniden ağza kadar yükselip tekrar mideye dönen kusmukta oruca zarar vermez. Ancak kişinin kendisinin bile isteğe ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Muhammet Mustafa Peygamber Efendimiz (s.a.s.),"Oruç tutan kimse kendisine hâkim olamayarak aniden kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile ağız dolusu kusarsa orucu bozulur ve bu durumda kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu düşüncesi ile yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Bu durumla karşı karşıya kalan bir kimseye kefaret değil, orucunu bozduğu gününe karşı 1 gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).