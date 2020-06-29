Makarna salatasının en büyük rakibi, içindeki malzemelerle rengârenk, ana yemeklerin yanında çok hoşa giden lezzetli kuskus salatası tarifi vereceğim sizlere. Çocuklarınız da bu salatayı severek yiyeceklerine emin olabilirsiniz.

Kuskus salatası için gereken malzemeler:

Kuskus salatası yapılışı:

Püf Noktası: