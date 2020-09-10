Kushner, "Orta Doğu'da Barış Çabaları" başlığıyla telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suudi Arabistan'ın Tel Aviv-Abu Dabi uçuşları için hava sahasını halihazırda açtığını anımsatan Kushner, "Suudi Arabistan hükümeti, sadece İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlara değil, İsrail'e tüm doğu yönlü karşılıklı uçuşların hava sahasından geçmesine razı oldu." diye konuştu.
Kushner, Suudi Arabistan'ın İsrail uçuşları için hava sahasını kullanmak isteyenlere izin vereceğini belirterek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerini iletti.
AA'nın haberine göre; söz konusu izin ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki birleşmeye büyük bir katkı sağlayacağını belirten Kusher, "Hem Kral Selman bin Abdülaziz hem de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Filistinlilerin adil bir anlaşma üzerinde çalışıp, hayat şartlarını iyileştirdiklerini görmek istiyor." diye konuştu.
Arap ülkelerinin, ilerleme süreçlerinin İsrail-Filistin çatışmasının kilitlenmiş olduğu gerçeğiyle kesintiye uğramasını istemediğini savunan Kushner, "Birçok kişi, Filistin liderliğine karşı sabrını yitiriyor. Filistin halkının müzakere masasına gelmek için cesaret ve dirayeti olduğunu umuyorum. Böylece halkı için en iyisini yaparlar." ifadelerini kullandı.
Filistin sorununa yönelik çözüm önerilerinin her zaman masada olduğunu vurgulayan Kushner, "Ancak biz onların peşinden koşmamayı tercih ediyoruz." dedi.
İSRAİL-BAE ANLAŞMASI VE SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVA SAHASINI AÇMASI
ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.
Suudi Arabistan 2 Eylül'de, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos pazartesi günü gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.
İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.
Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.
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