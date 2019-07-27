27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bıçaklı kavgada, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu Sergen Yükçü (25) öldü.
İHA'nın haberine göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan S.G. (26) , aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi Sergen Yükçü ise sinirlenerek, mesajı atan genci aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu. İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.G., 25 yaşındaki Sergen Yükçü'yü bıçakladı.
KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Kalbinden bıçak darbesi alan Sergen Yükçü olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından mahalle sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti. Ölen gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden Sergen Yükçü, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen S.G. olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
POLİS MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATTI
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Sergen Yükçü'nün Kuşadası Belediyesi’nde şoför olarak çalıştığı ve Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükcü'nün oğlu olduğu belirlendi. Cinayetin ardından roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde Kuşadası polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polis ekipleri ayrıca, Kuşadası Devlet Hastanesi önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı.
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