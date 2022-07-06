Elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında elektrik arızasını tamir etmeye çalışırken akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen elektrik arızasını tamir etmek isteyen Mehmet Taşkıran (43), akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkıran, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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