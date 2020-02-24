İngiltere´nin Sheffield kentinde Alex Dunigan, kuşları beslemek için ağaca asılan yemliğe tırmanmış bir sincap gördü.

DHA'nın haberine göre telefonunu çıkararak o anları kaydetmeye başlayan Dunigan, sincabın yemliğe tutunarak dönmeye başladığını gördü.

Görüntülerde, sincabın yemliğin alt bölümüne tutunduğu ve hızlıca döndüğü görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü.