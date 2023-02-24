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Hiçbir hayvan türüne benzemeyen bir tüy katmanıyla kaplanmış olan ve yeryüzünün ilk sıcakkanlı canlısı olarak öne çıkan kuş özellikleri nelerdir? Muhabbet kuşu türleri hangileridir? Evcil kuş türleri hangileridir sorusuna da yanıt verdiğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kuş Irkları

Yeryüzünde, boyutları 5 cm ile 2.5 metre arasında değişen yaklaşık 10 bin farklı kuş türü olduğu bilinmektedir. Bu kuş türlerinin yaklaşık olarak yarısı ötücü olan kuşlar sınıfına mensuptur ve neredeyse her bir kuş cinsi farklı kanat özelliklerine sahiptir.

Kuş Özellikleri

Yapılan bilimsel çalışmaları göre 160 milyon yıl önce oluşan ve günümüzde toplam sayılarının 50 milyar olduğu düşünülen kuşlar, genel özellikleri itibariyle dişsiz bir gagaya sahip olan, tüylü, sıcakkanlı ve yumurtalar aracılığıyla üreyen canlılardır. Evcil ve yabani kuşlar olarak ikiye ayırabileceğimiz bu canlıların iskelet sistemleri çok hafif kemiklerden meydana gelmektedir.

Hayvanlar arasında en karışık ve komplike solunum sistemine sahip olan kuşlar; aldıkları havanın ¾’ünü hava keselerine gönderirler ve solunum ihtiyaçlarını kalan ¼’lük kesim ile karşılarlar. Kuşların davranış şekilleri ise, beyinlerinin gelişmişlikleri ile doğrudan ilgilidir. Ses vasıtasıyla iletişim kurmada oldukça başarılı olan kuşlar; beyinlerinin gelişmişliklerine bağlı olarak doğada duydukları sesleri taklit etme kabiliyetine de sahiptirler.

Kuş Cinsleri

Yaklaşık olarak 10 bin farklı ırka sahip olan kuş türleri sahip oldukları ortak özelikler aracılığıyla 8 ayrı takıma ayrılmışlardır:

Yırtıcı Kuşlar: Et yiyerek beslenen ve buna uygun olarak da sivri gagalara sahip olan bu kuşlar; kendi bünyesinde gece yırtıcıları ve gündüz yırtıcıları olarak ikiye ayrılırlar. Gündüz yırtıcıları sınıfı kartal, atmaca, doğan ve şahin gibi kuşlardan oluşurken gece yırtıcılarının en bilinen üyesi ise baykuştur.

Tırmanıcı Kuşlar: Ormanlık alanda ve ağaçlıklı yerde yaşayan bu kuş türünün en bilinen üyesi ise ağaçkakandır.

Guguk Kuşları: Tıpkı tırmanıcı kuşlar gibi ormanlık alanlarda yaşayan bu kuş çeşidi, böcek ve meyve yiyerek beslenmektedir.

Serçegiller: Saka, kanarya ve ispinoz gibi kuşların mensubu olduğu bu sınıfın en bilinen üyesi ise serçedir.

Güvercingiller: 300’e yakın güvercin ve kumru türü bu kuş takımı içinde yer almaktadır.

Tavuksular: Zemin kuşları olarak da isimlendirilen bu sınıf tavuk, sülün ve hindi gibi karada yaşayan kuşlardan meydana gelmektedir.

Uzun Bacaklılar: Leylek, turna ve balıkçıl gibi kuşlardan meydana gelmektedir. Çoğunlukla bataklık arazilerde yaşayan bu kuş türü, böcek ve balık yiyerek beslenmektedir.

Koşucu Kuşlar: Büyük ve iri yapılı olan bu kuşların başlıcaları deve kuşu ve nandudur. Uçamasa da çok hızlı koşma kabiliyetine sahip olan bu kuşların boyutları 2.75 metreye kadar varabilmektedir.

Evcil Kuş Türleri

Her ne kadar kuşlar tam olarak evcilleşemeseler de bazı türlerin evlerde beslenmesi diğerlerine nazaran daha kolaydır. Muhabbet kuşları, Hint bülbülü, papağan türleri ve kanaryalar evlerde beslenmesi mümkün olan kuşlar arasındadır.

Muhabbet Kuşu Türleri

Evcil ya da evlerde beslenebilen kuş türü dendiğinde ilk akla gelen kuş çeşidi muhabbet kuşlarıdır. Papağan ailesine mensup olan ve ilk olarak Avustralya’dan dünyaya yayılmış olan muhabbet kuşları kendi içinde şu türlere ayrılmaktadır:

Açık Yeşil Muhabbet Kuşları

Albino Muhabbet Kuşları

Gök Mavi Muhabbet Kuşları

Gri Kanat Muhabbet Kuşları

Lutino Muhabbet Kuşları

Show Jumbo Muhabbet Kuşları

Pakistan Muhabbet Kuşları

Çekoslovak Muhabbet Kuşları

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner