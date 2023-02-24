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Günümüzde ev arkadaşlığının yanında, görme engellilerin yaşam kalitesini arttırma, arama kurtarma faaliyetleri ve polislik hizmetleri gibi birçok alanda değerlendirilen köpek cinsleri nelerdir? Küçük köpek türleri hangileridir? Köpek özellikleri ile alakalı bilgileri derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte tüm detaylar…

Köpek Irkları

Köpekgiller familyasına ait bir canlı türü olan köpekler; küçük ve orta ırk ile büyük ırk olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu iki gruba giren ve farklı görünüm ve ağırlıklara sahip olan köpekler, yaklaşık olarak 400’den fazla farklı ırka ayrılmışlardır. Tüm bu bilgiler ışığında dünyada kaç farklı köpek türü vardır sorusu sorulduğunda verilecek cevap, 400’ü aşkın köpek ırkı bulunmaktadır olacaktır.

Köpek Özellikleri

400’den fazla ırka sahip olan ve bunlardan her biri farklı görünüme, renge ve büyüklüğe sahip olan köpekler; 39 çift kromozoma sahip olan canlılardır. Köpekler de tıpkı insanlar gibi beş duyuya sahiptirler ve bu duyular arasında koku duyusu oldukça gelişmiştir. Sosyal bir canlı türü olan köpekler, yalnız yaşamak yerine diğer köpekler ile birlikte sürü halinde yaşama eğilimindedirler. İlk olarak günümüzden 12 bin yıl önce evcilleştirildiği düşünülen ve o yıllardan itibaren özellikle avlarda etkin olarak kullanılmış olan köpekler, günümüzde ise insanların yanında ev arkadaşı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

Köpek Cinsleri

Görünüş ve büyüklükleri açısından 400’den fazla türe sahip olan köpek cinsleri arasında öne çıkan bazı köpek türleri şu şekilde sıralanabilir:

Afgan Tazısı

Cavailer King Charles Spaniel

Jack Russel

Airdale Terrier

Chihuahua

Japon Spanieli

Alaskan Malamute

Collie

Kısa Tüylü Alman Pointeri

American Cocker

Chow Chow

Kuvasz

Amerikan Pit

Bullterrier

Dalmaçyalı

Labrodor Retriever

Avusturalya Terier

Doberman Pinscher

Maltalı

Basset tazısı

Drahtaar

Mastiff

Batı Highland Beyaz Terrier

Fransız Buldog

Minyatür Snauzer

Beagle

Fox Terrier

Napoliten Mastiff

Belçika Çoban Köpeği

Fransız Pointeri

Pischer

Bernese

Gordon Setter

Pappilon

Bichon Frise

German Shepherd

Pekinesee

Bloodhound

Great Dane

Pointer

Bobtail

Golden Retriever

Pug

Boxer

İngiliz Buldog

Rottweiler

Boston Terrier

İngiliz Cocker Spaniel

Samoyed

Bolognese

İngiliz Toy Spaniel

Shar-Pei

Border Collie

İngiliz Setter

Shih-Tzu

Border Terrier

İpeksi Terrier

Syberian Husky

Bull Mastiff

İrlanda Setter

Saint Bernard

Bull Terrier

İspanyol Mastiff

Stafford Shire Bull Terrier

Cairn Terrier

İtalyan Pointeri

Kangal Köpek

Vizsla

Küçük Köpek Türleri

Genel özellikleri itibariyle enerji dolu ve oldukça hareketli olan küçük köpek türleri; özellikle bahçesi olmayan apartman daireleri ve küçük evlerde beslemeye uygun olan canlılardır. Tarih boyunca özellikle soylu kişiler tarafından tercih edilmiş bir köpek olması sebebiyle, saray köpeği olarak da adlandırılmış olan küçük köpek türlerinden en sık rastlananları ise Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Tibetan Spaniel, Cavalier King Charles, Bichon Frise, Pug, Chihuahua, Pekinez, Manchester Terrier, Rus Köpeği, Minyatür Picnher, Toy Poodle ve Papillon’dur.

Bünyesinde en çok köpek ırkını da barındıran bu küçük köpek türleri, vücut yapıları açısından dengeli ve güçlü kemiklere sahip olan hayvanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner