04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 57 yeşilbaş ördeği öldüren kar maskeli 3 avcının bulunması için çalışma yapılıyor.
AA'nın haberine göre, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 6 Aralık 2018'de kar maskeli 3 avcının 57 yeşilbaş ördeği yakın mesafeden silahla vurarak öldürmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 56 bin hektar olan deltanın etrafında 24 saat boyunca devriye görevi yapıyor. Görevliler, deltada irili ufaklı 7 gölün içine de girerek 1,5 metre uzunluğundaki sazlık ve çamurluk alanda zor şartlar altında kaçak avcı arıyor.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Jandarma ekipleri, kar maskeli 3 kaçak avcıyı bulmak için yoğun mesai yapıyor. Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğine ait 11 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen görevliler, şüphelendikleri kişileri ifadeye çağırıyor. Kaçak avcıların bulunması durumunda koruma alanında avcılık yapmak ve çok sayıda ördeği vurmak suçundan her birine 20 bin lira civarında idari parası kesileceği, av malzemelerine de el konulacağı öğrenildi.
56 BİN HEKTAR GENİŞLİĞİNDE
Samsun'da 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada, Türkiye'deki 400 civarında kuş türünden 356'sı görülebilir. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.
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