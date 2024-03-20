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        Haberler Gündem İstanbul Kurye çekiçle saldırdı! - Güncel haberler

        Kurye çekiçle saldırdı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Motokurye müşteriye götürdüğü yemeği dökünce lokantayı suçlayarak lokantacıya çekiçle saldırdı. O anlar anbean kameralara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:32
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        Kurye çekiçle saldırdı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Motokurye müşteriye götürdüğü yemeği dökünce lokantayı suçladı.

        Bu nasıl paket diyerek çekiçle lokantacıya saldırdı.

        Arkadaşlarını da çağıran kurye ortalığı birbirine kattı.

        O anlar anbean kameralara yansıdı.

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