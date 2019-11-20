Kuruluş ve kurtuluş öyküsü sahnelendi

20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Fikriye ve Latife - Kuruluşun ve Kurtuluşun Hafızası' adlı tiyatro oyunu Tiyatro Ankara tarafından İstanbul'da sahnelendi. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, vatanın küllerinden doğuşunun ve Atatürk'ü herkesten farklı gözlerle görmüş iki kadının; onunla varlık, onsuz yokluk öyküsü anlatıldı. Şeniz Kurultay Gürakan'ın yazdığı oyunu Nesimi Kaygusuz yönetti. 2 perdelik oyunun kostümlerini Fadim Üçbaş, müziklerini Efe Ünal üstlendi. Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesini sahneye taşıyan oyunda başrolleri Şeniz Kurultay Gürakan ve Zeynep Güngörenler paylaştı.
Fikriye Hanım (1887 - 1924)
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Ragıp Bey'in kardeşi Memduh Hayrettin Bey ile Vasfiye Hanım'ın kızıdır. Fransızca, Almanca ve Yunanca biliyor, ud ile piyano çalıyordu. 1923'e kadar Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal Paşa'ya yardımlarda bulundu. Narin olan ve hastalıklara karşı dayanıklı olmayan yapısı, eğitimini de engellemiş, Fikriye Hanım'ın ruh yapısını ve geleceğe dönük planlarını etkilemiştir. Ciğerlerinden rahatsızlandığı için Münih'e gitmek zorunda kalmıştır. Âşık olduğu Atatürk'ün Latife Hanım ile evlendiğini öğrenince Türkiye'ye geri döndü. Nasıl öldüğü tam olarak bilinmemektedir. Çankaya Köşkü'nün önünde intihar ettiği iddia edilirken tabancayla vurulduğu da söylenmektedir.
Hakkında Yazılan Kitaplar
Fikriye
İsmet Bozdağ, Atatürk'ün başyaveri Salih Bozok anlatıyor: Latife ve Fikriye iki aşk arasında Atatürk
Gazi Fikriye İle Neden Evlenmedi Latife İle Neden Evlendi
Çankaya'nın Duvaksız Gelini Fikriye
Fikriye Hanım
İki Aşk Arasında Atatürk
Gazi ve Fikriye
Lalife Hanım (1898 - 1975)
Atatürk'ün eşidir. 29 Ocak 1923 - 5 Ağustos 1925 tarihleri arasında iki buçuk yıl Atatürk ile evli kalmıştır.
Hakkında Yazılan Kitaplar
Gazi ve Latife
Mustafa Kemal ile 1000 Gün Latife Hanım'ın Atatürk'le Yaptığı Kısa Süren Evliliğin Öyküsü
Latife Hanımın Sırları ve Türk Sosyetesi
Latife Hanım
Latife Hanım'ın Kağıtları
Teyzem Latife
Sen Latife Değil Latifsin
Atatürk'ün Aşkı Latife
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