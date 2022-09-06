KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Metin Günay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 2019 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yayınlandığı günden bu yana sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarını anlatan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu için ger sayım başladı.

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte. Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizden ulaşabilirsiniz.