Vezir Alemşah kimdir, kim oynuyor? Kuruluş Osman Vezir Alemşah ölecek mi? Kuruluş Osman Vezir Alemşah nasıl öldü?

Ekranların popüler dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Vezir Alemşah'ı Taner Turan canlandırıyor. Peki Taner Turan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Taner Turan Kuruluş Osman'da

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Vezir Alemşah adlı karakter katıldı. Taner Turan'ın canlandırdığı Vezir Alemşah merak uyandırdı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. "Kuruluş Osman yeni oyuncusu Vezir Alemşah tarihte var mı?" sorusu gündem oldu. 74. bölümüyle gündem olan Vezir Alemşah hakkında bilgiler...

Son bölüme Vezir Alemşah damga vuracak

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey kayı obası'na dönüyor

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

Vezir Alemşah tarihte var mı?

Vezir Alemşah'ın tarihte olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Vezir Alemşah'a dair kaynaklarda ifade yoktur.

Selçuklu Veziri Alemşah kimdir?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

Taner Turan kimdir?

Taner Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Taner Turan'ın oynadığı diziler

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dikkat Bebek Var dizisi ile TV'ye geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi dizilerle devam etti. Taner Turan, Nebahat Nalan Höke ile evlidir.