Ekranların merak edilen isimlerinden biri de Kuruluş Osman dizisindeki Targun Hatun karakteri. Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.