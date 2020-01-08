Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümleri bir süreliğine ekranlara gelmeyecek. Bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman'da bu dizilerin arasında yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanmayan 7. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi.

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

8 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

20.00 - Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden

22.00 - Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi - Yabancı Sinema

01.00 - Son Durak