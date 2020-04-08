ATV yayın akışında Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Moğol - Bizans ittifakına dur demek için harekete geçen Osman Bey'in bir taraftan da Balgay ve Dündar Bey ile mücadele ettiği görüldü. İşte Kuruluş Osman ile ilgili detaylar...

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen diziler arasında Kuruluş Osman da eklendi. Dizinin bu yüzden yeni bölümü yayınlanmayacak. Kuruluş Osman'ın çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2020

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Malefiz - Yabancı sinema

21.55 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti - Yabancı sinema

00.30 Son Durak

KURULUŞ OSMAN 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi?

Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?