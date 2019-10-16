Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman nerede çekiliyor? soruları Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından soruluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin hayatının işlenileceği Kuruluş Osman dizisinin başrolünü Burak Özçivit canlandırıyor. Kuruluş Osman dizisine dair ayrıntılar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? (DİRİLİŞ OSMAN)

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak henüz dizinin yayın günü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

Kuruluş Osman dizisinin fragmanında, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.