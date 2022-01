Kuruluş Osman dizisinde önemli bir gelişme söz konusu. Dizide Göktuğ karakterine hayat veren Burak Çelik'in diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyayı salladı. İşte ayrıntılar...



KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ? BURAK ÇELİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Göktuğ'un kılıçla saldırıya uğradığı görüldü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, iddialara göre ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı belirtiliyor.

Burak Çelik Kimdir? Burak Çelik Kaç Yaşında?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci oldu. Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde yer aldı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Çelik, Kuruluş: Osman dizisinde Göktuğ karakterini canlandırmaktadır. Çelik, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

Burak Çelik'in Rol Aldığı Yapımlar...

2020-Kuruluş: Osman (Göktuğ) (TV Dizisi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)