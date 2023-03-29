Bala ve Malhun Hatunlar, Nayman'ın planına engel olabilecek mi?
Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?
Nayman'ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey'in üzerinde
Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?