Kuruluş Osman dizisi, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen tarihi dizinin 120. yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...