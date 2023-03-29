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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Çarşamba ATV yayın akışı! Kuruluş Osman bu hafta neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 29 Mart Çarşamba ATV yayın akışı

ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın 120. yeni bölümü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği ve Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, Kuruluş Osman dizisi bu hafta var mı, yok mu sorusunun cevabı...

Giriş: 29.03.2023 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kuruluş Osman dizisi, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. 4. sezonuyla ekranlara gelen tarihi dizinin 120. yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

  • KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman, bu akşam özel bölümüyle ekranlara gelecek.

    Sevilen dizinin yayınlanmama sebebi açıklanmadı.

  • 29 MART 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    18:45 ATV Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Kuruluş Osman (Özel Bölüm)

    22:00 Cumhurbaşkanı Özel

  • KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek mi?

    Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

  • Nayman'ın şaşırtıcı teklifi!

    Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. Osman Bey kendisinin komutanı olacaktır. Osman Bey bunu hangi amaçla yapmaktadır? İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

     

  • Bengi Hatun'un sitemi

    Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır. Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir?

    Nayman, İsmihan Sultan'a hesap soruyor

    Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir. İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

     

  • Bala ve Malhun Hatunlar, Nayman'ın planına engel olabilecek mi?

    Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

    Nayman'ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey'in üzerinde

    Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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