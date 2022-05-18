Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecek mi?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Gündüz Bey ağır yaralanıyor

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?