        Kuruluş Orhan oyuncuları kimler, yeni dönemde kadroya hangi oyuncular katıldı? ATV dizisi Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri!

        Kuruluş Orhan oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri

        ATV'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan için geri sayım sona eriyor. Kuruluş dizisinin devamı olan ve başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizi, 29 Ekim Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan yapımın kadrosuna dahil olan isimler ve canlandırdıkları karakterler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kuruluş Orhan oyuncuları kimler, yeni dönemde kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte, Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri...

        Giriş: 29.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:52
        • 1

          6 yıl boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin devam olan Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda yer alan oyuncular izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni dönemde hikayeye eklenen isimler ve canlandırdıkları karakterler belli oldu. Peki, Kuruluş Orhan oyuncuları kimler, yeni dönemde kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…

        • 2

          KURULUŞ ORHAN EKRAN MACERASINA BAŞLIYOR

          Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu ATV’nin Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan, ekran yolculuğuna başlıyor.

          Başrolünde Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizi, 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

        • 3

          KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

          Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

          50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

        • 4

          KURULUŞ ORHAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

          Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır.

          Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?

          Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır.

        • 5

          Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur.

          Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

          Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur. Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun toyun hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir?

          Alaeddin Bey ise aklının sesiyle Babasının karşısına geçer. Eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir?

          Alaeddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaeddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaeddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır?

          Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür.

          Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?

        • 6

          KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

          Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

          Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

          32 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 10 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

        • 7

          KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

          Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

          Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

          Barış Falay - Şahinşah Bey

          Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

        • 8

          Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

          Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

          Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

          Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

        • 9

          Şükrü Özyıldız - Flavius

          Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

        • 10

          Burak Sergen - Tekfur Saroz

          Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

        • 11

          Çağrı Şensoy - Cerkutay

          Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

          Yiğit Uçan - Boran

          Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

        • 12

          Belgin Şimşek - Gonca Hatun

          Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

        • 13

          Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

          İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

        • 14

          Can Atak - Kara Halil

          Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

        • 15

          Sevinç Kıranlı - Didar

          Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.

        • 16

          Tevfik Erman Kutlu - Avcı

          Sözün bittiği yerde pusatı konuşur! Savaşta amansız mecliste kararlı...

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa