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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı! | Son dakika haberleri

        Kuru yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı!

        İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:06
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        Kuru yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı!
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        İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.

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