Kuru yemiş sözcüğü nasıl yazılır? Kuru yemiş birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KURU YEMİŞ DOĞRU YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kuru yemiş şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Birçok örnekte görülen "kuruyemiş" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kuru yemiş"tir.