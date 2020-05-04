Kuru erik hoşafı tarifi

Kuru erik hoşafı, Ramazanların vazgeçilmez şerbeti, susuzluğun en iyi gidericisi ve sağlıklı bir içeceğin kimlik bulmuş halidir. Çocuklarına meyveyi yediremeyen anneler hoşafla hem onların sağlıklı içecekler içmesini hem de meyve yemesini sağlayabilir.

Kuru Erik Hoşafı için Malzemeler:

500 gram kuru erik

2 su bardağı toz şeker

8 su bardağı su

Kuru Erik Hoşafı Nasıl Yapılır?

Erikleri güzelce yıkayalım.

Bir tencereye su ve kuru erikleri koyup ocağa alalım.

Kaynadıktan sonra şekeri atarak 10 dakika daha kaynatalım.

Şekeri damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ocaktan aldıktan sonra soğutmak için bekletin ardından servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.