Kuru ciltlere karşı 'içten' öneriler
Bu yazıda size "Cildinizi mutlaka kremle nemlendirmelisiniz" demeyeceğiz! Bunu tabii ki yapabilirsiniz ama kuru cilt sorunu yaşayanlar için daha 'içten' önerilerimiz olacak.
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Kaşıntı, pup pul dökülme, çatlama... Tüm bunlar kuru cilde sahip olanların çok tanıdık olduğu sorunlar. Yeni veda ettiğimiz kış ayları cilde gerçekten zarar verebiliyor ve bazen bir dolap dolusu nemlendirici cilt bakım ürünü bile işe yaramayabiliyor. Uzmanlar bu durumu, "Dışarıdaki soğuk hava ve iç mekandaki kuru ısının, ciltteki nemi çalarak dehidrasyona neden olabildiği" şelinde açıklıyor. Yani genetik olarak veya bazı sağlık sorunları nedeniyle zaten kuru bir cildiniz varsa, kış, en sevmediğiniz mevsim olabilir. Çünkü kışın susuz kalan cilde karşı başkalarına göre daha da savunmasızsınızdır.
Yapabileceğiniz en iyi şey ne olabilir? Yiyip içtiklerinizden başlayarak içten dışa doğru vücudunuza tatmin edici miktarda sıvı aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Peki, hangi yiyecek ve içecekler cildi kurutuyor?
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KAHVEYE VEDA ZAMANI MI?
Çoğumuz için olmazsa olmazlarımız; kahve, çay, enerji içecekleri ve gazlı içeceklerin kafein içerdiğini biliyoruz. Ama onları tamamen hayatımızdan çıkarmak zorunda mıyız? Bu sorunun yanıtı, "Hayır". Orta miktardaki kafein genellikle cildin susuz kalmasıyla bağlantılı bulunmuyor, çünkü içecekteki su, genellikle dehidrasyon etkilerini dengeliyor. Orta miktardan kasıt, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre günde yaklaşık 400 miligram veya dört fincan kahveye denk geliyor.
Kafeini günün geç saatlerinde almak da önerilmiyor. Çünkü geç saatte tüketilen kafein uyku düzenini etkiliyor. Uykusuzluk da cildin susuz kalmasına etki edebiliyor. Klinik Uyku Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, yatmadan altı saat önce bile makul miktarda kafein tüketmenin uykuyu bozabileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla kafeine gündüz saatlerinde şans vermek en iyisi.
“Uyku cilt için neden önemli?” derseniz, cildimiz gece boyunca yenileniyor ve iyileşiyor. İyi bir gece uykusu, cildin nemlenmesi ve genel sağlığının anahtarı.
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ALKOLE MESAFE
Alkol, idrar söktürücü özelliğe sahip bir içecek türü olduğundan, daha fazla idrara çıkarak su kaybına yol açabilir. Aşırı miktarda alkol tüketimi cilt de dahil olmak üzere vücudun genelinde susuzluğa katkıda bulunabilir. Uzmanlar alkolün aynı zamanda doğal antioksidanları da tüketerek, cildi kirlilik ve ultraviyole ışınlarından kaynaklanan hasarlara karşı daha duyarlı hale getirdiğini belirtiyor. Unutmayın, kafein gibi alkol de uykunuzu bozabilir.
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NE KADAR TUZ?
Çok fazla tüketilen tuz, vücudunuzun hücrelerinden suyu çekip dehidrasyona neden olabiliyor. FDA, günde sadece 2300 miligram tuz öneriyor. Yani bu da yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz demek oluyor. Dondurulmuş, konserve ve diğer hazır gıdalarda yüksek oranda tuz bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Önerilen oranda tuz tüketimi, sağlık açısından pek çok yararının yanı sıra cildin elastikiyetinin korunmasına da katkı sağlıyor.
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ŞEKER, SANDIĞIMIZ KADAR TATLI DEĞİL
Şeker, vücudu onaran kolajen üretimine zarar veriyor. Kolajen, cildin elastikiyeti ve cilt sağlığı için önemli.
Amerikan Kalp Vakfı’na göre, kadınlar günde 6 çay kaşığından daha fazla şeker tüketmemeli. Erkeklerde ise miktar, 9 çay kaşığı kadar.
Ortalama 330 gram kadar bir gazlı içecekte 10 çay kaşığı şeker olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar gazlı içeceklerden, çay, kahve ve enerji içeceklerindense meyveden doğal şeker tüketmeyi öneriyor.
Seçtiğiniz bir hazır gıdanın içindekiler listesinde ilave şeker varsa bunun en alt seviyede olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca etikette direkt olarak ‘şeker’ yazısı dikkatinizi çekmiyorsa dekstroz, melas, şeker kamışı, yüksek fruktozlu mısır şurubu, maltoz, agav nektarı, sakaroz ve pancar şekeri gibi farklı ifadelerin de şeker anlamına geldiğinin farkında olmalısınız.
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KIZARTMAYIN, FIRINDA PİŞİRİN
Yağda kızartılmış yiyecekler, pek çok sağlık sorununa yol açabileceği gibi cildi de olumsuz etkiliyor. Çünkü cildin nemsiz kalmasıyla bağlantılandırılabilecek enflamasyona (iltihap) yol açıyor.
Cilt uzmanları, cildin susuz kalmasının kızarıklık ve kaşıntıya yol açabileceğini, ciltteki iltihabi durumlarla ilişkili olabileceğini belirtiyor.
Dolayısıyla yiyecekleri kızartmak yerine fırında ya da buharda pişirme yöntemini tercih etmek gerekiyor.
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SUYU ‘YİYİN’
Evet, suyu içmek gerekiyor doğru; ama yiyeceklerden de su almak önemli! Su içmenin ötesinde ıspanak, salatalık, biber gibi su açısından zengin yiyecekler yemek gerekiyor. Sıvı, gıdanın hücreleri içinde hapsedildiğinden istikrarlı bir hidrasyon kaynağı için sindirim esnasında yavaş yavaş salınıyor. Yiyeceklerden mümkün olduğunca su almanın anahtarı da çiğ tüketmek ya da buharda pişirmek. Ve sebzelerin suyunu dökmemek.
Uzmanlar cilt sağlığı için Omega-3 gibi sağlıklı yağlar içeren avokado, chia tohumu, keten tohumu, fındık, zeytin ve balık yemeyi de öneriyor.