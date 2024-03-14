Kuru ciltlere karşı 'içten' öneriler

Kaşıntı, pup pul dökülme, çatlama... Tüm bunlar kuru cilde sahip olanların çok tanıdık olduğu sorunlar. Yeni veda ettiğimiz kış ayları cilde gerçekten zarar verebiliyor ve bazen bir dolap dolusu nemlendirici cilt bakım ürünü bile işe yaramayabiliyor. Uzmanlar bu durumu, "Dışarıdaki soğuk hava ve iç mekandaki kuru ısının, ciltteki nemi çalarak dehidrasyona neden olabildiği" şelinde açıklıyor. Yani genetik olarak veya bazı sağlık sorunları nedeniyle zaten kuru bir cildiniz varsa, kış, en sevmediğiniz mevsim olabilir. Çünkü kışın susuz kalan cilde karşı başkalarına göre daha da savunmasızsınızdır.

Yapabileceğiniz en iyi şey ne olabilir? Yiyip içtiklerinizden başlayarak içten dışa doğru vücudunuza tatmin edici miktarda sıvı aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Peki, hangi yiyecek ve içecekler cildi kurutuyor?