Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi.
"Deren" ve "İmren" adı verilen iki yeni kuru bezelye çeşidiyle Türkiye'de kuru bezelye üretim ve tüketiminin artırılması ve bakliyatta yeni bir damak alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.
Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımı dolayısıyla yaygın olarak tüketilen kuru bezelyenin üretim ve tüketimi Türkiye'de genellikle az tercih ediliyor.
Enstitü müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, kuru bezelyenin yeşil bezelye ile karıştırılmaması gerektiğini, yeşil bezelyenin sebze, kuru bezelyenin ise bakliyat olduğunu vurguladı.
Türkiye'de daha çok taze bezelyeye yönelik tüketim alışkanlığı olduğu için kuru bezelyenin fazla üretilmediğini ifade eden Çil, bu baklagil çeşidinin ülke tarımına katacağı avantaj ile insan ve hayvan beslenmesindeki yerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.
Çil, yaklaşık 10 yıldan bu yana kuru bezelye çalışmalarında bulunduklarını belirterek, Türkiye'nin ilk kuru bezelye tohumlarından olacak "Deren" ve "İmren" adında iki yeni cins tohum geliştirip tescil ettirdiklerini vurguladı.
Çil, bu ürünlerin ülke tarımında önemli bir çığır açacağına inandığını bildirerek, şöyle konuştu:
"Nohut, kuru fasulye, mercimek gibi ürünlere karşı iyi bir alternatif ürün olacaktır. Kuru bezelyenin gerek depolanması gerek nakliyesi daha kolay, kullanımı daha ekonomiktir. Bu açıdan baktığımızda bu iki çeşidin ülke tarımına iyi hizmet edeceğini düşünüyoruz. Biz kuru bezelyeyi nohut, kuru fasulye gibi mutfağımıza sokmak istiyoruz. Çünkü gerçekten protein oranı ve kullanımı uygun. Bu nedenle yaygınlaştırmak istiyoruz. Umarım ülke insanımızın da damak tadında yer bulur ve hem üretimi hem de tüketimi artarak devam eder.
Tohum geliştiren birim sorumlusu Meltem Türkeri de kuru bezelyenin içerdiği protein miktarı nedeniyle özellikle bebek mamalarında yaygın olarak kulanıldığını belirtti.
Kuru bezelyenin hayvansal protein tüketmeyen kişiler için iyi bir kaynak olduğuna dikkati çeken Türkeri, deneme amaçlı sundukları üretici ve tüketicilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.
Üreticilerin bu ürünü tercih ederek avantaj kazanacaklarını ifade eden Türkeri, şunları kaydetti:
"Kuru bezelye bizim bölgemiz için kışlık ara ürün niteliğinde önemi oldukça büyüktür. Kendinden sonra ekilecek olan mısır, soya gibi ürünlere erken ekim imkanı sağlamaktadır. Kendinden sonra gelecek ürüne azot olarak zengin bir toprak bırakmaktadır. Ayrıca toprağa karıştırılarak toprağı organik madde olarak zenginleştirir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!