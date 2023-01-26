Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.