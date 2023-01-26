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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Giriş: 26.01.2023 - 06:44 | Güncelleme: ABONE OL
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
AA

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif Alantar Ardahan Jandarma Merkez Bölüğü Oğlu Dursun Alantar
Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu 174. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük Oğlu Receb Akanoğlu
Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik 11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü) Oğlu Mustafa Cerik
Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah 2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefat Yeğeni Necati Namlı
Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaş Ağustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır. Torunu Mahmut İlbaş

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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