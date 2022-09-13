'KURTLAR VADİSİ' İŞLENMEMİŞ KONULARI ELE ALDI

'Kurtlar Vadisi'nin daha önce işlenmemiş konuları ele aldığı için unutulmadığını ifade eden Erhan Ufak, oyuncu kadrosuna da dikkat çekti. Ufak, "Birbirinden usta oyuncular rol aldı. Her karakter özenle seçilmişti. Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır) İstemi Betil (Laz Ziya), Tarık Ünlüoğlu (Testere Necmi), Gürkan Uygun (Memati) ve Haldun Boysan (Tombalacı Mehmet) gibi isimlerin canlandırdığı roller pek çok oyuncunun üzerine yapıştı. Bu da karakterlerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.