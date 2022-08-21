Küresel tehditler: Dünyanın silahlanma yarışı

2022 yılı, tüm dünyada güvenlik kaygılarının had safhaya çıktığı; birçok noktada bölgesel ve küresel çapta çatışmaların yaşandığı bir yıl olmaya devam ediyor. Yaşanan çatışmaların yeni çatışmalar yaratma ihtimali ise, devletlerin askeri harcamalarını artırmalarına sebep oluyor. Toplumların kaynaklarının güvenlik anksiyeteleri nedeniyle askeri harcamalara akması tüm ulusları kritik ölçüde etkiliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat’tan beri birçok gelişmiş ülkenin savunma harcamaları rekor kırarken, yakın gelecekte silahlanma hızının düşeceği öngörülmüyor. Habertürk’ten Emin Arslan’ın haberi...

On yıllardır savaşın eksik olmadığı dünya, birçok farklı sebeple milli gelirinden önemli ölçüde payı askeri harcamalara ayırıyor. Orta ve Doğu Avrupa'nın büyük bölümü, en azından gelecek yıla kadar NATO'nun koyduğu yüzde 2 hedefini tutturma çabası içinde. Polonya ise kısa bir süre önce harcamalarını yüzde üçe çıkarmak için bir yasa çıkardı.

Küresel askeri harcamalar 2021 yılında da artmaya devam ederek, 2 trilyon doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu harcamalar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından çok daha fazla arttı. ABD, bu devletlerin en önde geleni.