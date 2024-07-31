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        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:12
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        Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
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        ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

        Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

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        Dün ülkede açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, haziranda 8 milyon 184 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde kaldı. Bugün ise ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, iş gücü piyasasındaki olası soğuma sinyallerinin Fed'in sıkı para politikasını gevşetme konusunda elini rahatlatacağı bildiriliyor.

        Öte yandan, bilanço sezonunda açıklanan şirket finansal sonuçları hisse ve sektör bazlı oynaklığın güçlü kalmasına neden oluyor.

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 15 artarken, net karı yüzde 10 yükseldi. Microsoft'un karı bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakmasına karşın, şirketin bulut gelirlerindeki artışın öngörülerin altında kalması ve yapay zeka yatırımlarının istenilen performansı hala sergileyememesi sonrası şirketin pay vadeli kontratlarında satış baskısının artığı görüldü.

        Bugün ise Meta Platforms'un bilançosu yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Tahvil piyasaları bugünkü Fed kararları öncesinde dün alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14'e geriledi, dolar endeksi de 104,4'e indi.

        Bununla birlikte, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi ve İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar risk algısının güçlenmesine neden oldu.

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        Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürerek 2 bin 420 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da gerilimin daha da geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle yüzde 1 artışla 79,3 dolara yükseldi.

        New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 1,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,50 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

        Avrupa'da dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölgede açıklanan verilerden karışık sinyaller alındı.

        Buna göre, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 0,1 daralırken, euro Bölgesi'nde büyüme öngörüleri aşarak ikinci çeyrekte yüzde 0,3 oldu.

        Almanya'da enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,3 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

        Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceği öngörülmeye devam ediyor.

        Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

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        Asya pay piyasalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

        Bankadan yapılan açıklamada tahvil alım programının da gelecek dönemde küçültüleceği belirtilerek, aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımlarının Ocak-Mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indirileceği ve her çeyrekte bu miktarın 400 milyar yen azalacağı ifade edildi.

        Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi yüzde 3,6 azalışla tahminlerin üzerinde kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4'e, hizmet sektörü PMI da 50,2'ye geriledi.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,8 yükseldi.

        Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 10.691,68 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle 33,0850'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,1400 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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