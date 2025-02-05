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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:22
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi her iki ülkenin de sınır güvenliklerini artırmaya yönelik alacakları önlemlere karşılık durduruldu.

        Öte yandan, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı Çin de ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

        Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını açıkladı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li teknoloji şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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        Analistler, Pekin yönetiminin Trump'ın tarifelerine verdiği yanıtı "sınırlı" olarak nitelendirdi. Çin ve ABD liderlerinin ne zaman görüşeceği belirsizliğini korurken, Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "uygun zamanda" görüşeceğini, acelesi olmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtti.

        Dün açıklanan verilere göre ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 7 milyon 600 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkedeki açık iş sayısı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 556 bin azaldı. ABD'de fabrika siparişleri de geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

        Analistler, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin cuma günü açıklanacak istihdam raporu verisi öncesinde yatırımcıların odağında olduğu ifade ederek, istihdam raporu verilerinin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

        Kurumsal tarafta ise ilaç şirketi Merck'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 9,1 değer kaybetti. Veri analiz şirketi Palantir'in hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 23,9 değer kazandı.

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        ABD'de bilanço sezonu devam ederken Qualcomm, Arm ve MicroStrategy gibi büyük şirketlerin bugün açıklanacak bilançolarının beklendiğine işaret eden analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini kaydetti.

        Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,51 seviyesinde başlarken, dolar endeksi yatay seyirle 108'in hemen altında bulunuyor.

        Altının ons fiyatı yeni işlem gününde 2 bin 860,57 doları görerek rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.

        ABD'nin İran'a yönelik açıklamalarının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın hemen üzerinde 75,8 dolardan satılıyor.

        New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini erteleme kararı Avrupa Birliği'nin (AB) de tarifelerden kaçınabileceğine yönelik iyimserliği besliyor.

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        Analistler, ABD'nin ek gümrük vergileri konusunda AB'nin rahat bir nefes alması için henüz çok erken olduğunu kaydederek, Brüksel için de ek gümrük vergilerinin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini söyledi.

        Piyasa katılımcılarının şimdiye kadar ABD'nin ek gümrük vergilerinden kaynaklanan riskin yönetilebilir olarak değerlendirdiğini ifade eden analistler, ek gümrük vergileri açıklanması durumunda AB tarafının ABD ile müzakere yollarını açık tutmasının öngörüldüğünü aktardı.

        Öte yandan, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor. Bölgede son zamanlarda katılık kazanan enflasyon dikkati çekerken, üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,15 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

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        Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de ek gümrük vergileri sonrası satıcılı seyir dikkati çekiyor. 28 Ocak'tan bu yana ülkede devam eden "Çin Yeni Yılı" tatili sonrasında ülkede bugün piyasalarda işlem görülmeye başlarken, Çin'e ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

        Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'de ocak ayına ilişkin Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 ile beklentilerin altında gelmesine rağmen güçlü kalmayı sürdürürken, Japonya'da söz konusu döneme yönelik hizmet sektörü PMI 53 ile aktivitenin canlı olduğunu gösterdi.

        Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

        Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,9326'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,9540 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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