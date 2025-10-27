Küresel ısınmanın yuvalarda ve caretta carettalar üzerindeki etkilerini de takip ettiklerini belirten Kaska, şöyle konuştu: "Yüksek sıcaklık dişiliğe sebep olduğu için de son yıllarda elde ettiğimiz verilerle yuvadan çıkan yavruların yüzde 90'ı dişi oluyor. Küresel ısınma sadece kaplumbağaları değil, bütün canlıları etkiliyor ama erkeği hiç kalmamış bir deniz kaplumbağasının da tıpkı dinozorlar da olduğu gibi üreyemeden gitmelerine müsaade etmememiz gerekiyor. Bugünkü teknoloji sayesinde gölgelendirilen ya da serinde geliştirilen yumurtalardan da erkek yavruların çıktığını biliyoruz."