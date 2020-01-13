Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Netflix, Amazon Prime, Apple TV gibi platformların artan rekabetine rağmen 2019'da dünya genelinde seyirciler sinema salonlarına gitmeye devam etti.

Araştırma firması Comscore'un açıkladığı verilere göre 2019 yılında küresel gişe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 42.5 milyar dolara ulaştı. Böylece gişe gelirlerinde tarihi rekor kırılmış oldu. Dünya genelindeki bu rekor ABD'deki gerilemeye rağmen kırıldı. ABD'de gişe gelirleri 2019'da, 2018 yılına göre yüzde 4 düşüşle 11.4 milyar dolara geriledi.

2019 yılında dünyada en çok gişe hasılatı elde eden film ise Avengers: Endgame filmi oldu. Endgame'ın toplam hasılatı 2.79 milyar doları buldu.

2019 yılında dünyada 8 film 1 milyar dolar barajını aştı:

Film Hasılat( milyar dolar) Avengers: Endgame 2.79 Aslan Kral 1.65 Karlar Ülkesi 2 1.32 Örümcek Adam: Evden Uzakta 1.13 Captain Marvel 1.12 Oyuncak Hikayesi 4 1.07 Joker 1.06 Aladdin 1.05

Geçtiğimiz yıl gişe hasılatı 100 milyon dolar ve üzerinde olan filmlerin toplam hasılat içerisindeki oranı ise yüzde 63.8 oldu. 2018 yılında yüzed 63.9 olan bu oran büyük ve pahalı yapımların sektörün ne kadarına hakim olduğunu göstermesi bakımından önem arzediyor.

HASILAT BİLET FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLE ARTTI

Türkiye'de ise seyirci sayısındaki düşüşe rağmen sinema gişe gelirlerinde artış kaydedildi. Box Office Türkiye verilerine göre 2019'da sinemaya giden seyirci sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 15.4 düşerek 59 milyon 556 bine geriledi.

TÜRKİYE'DE SİNEMANIN SON 10 YILI:

Yıl Toplam Değişim Toplam Değişim Seyirci Hasılat 2019 59.556.020 -15.40% 980.410.567 TL 9.30% 2018 70.409.779 -1.10% 896.780.475 TL 3.00% 2017 71.188.594 22.10% 870.773.224 TL 25.90% 2016 58.287.316 -3.20% 691.696.424 TL 1.90% 2015 60.228.409 -1.70% 678.557.824 TL 3.90% 2014 61.245.258 21.80% 652.906.723 TL 29.50% 2013 50.295.757 13.40% 504.346.814 TL 18.50% 2012 44.339.549 4.80% 425.630.479 TL 6.90% 2011 42.294.040 1.80% 398.294.091 TL 3.90% 2010 41.534.146 12.50% 383.369.769 TL 24.50%



Seyirci sayısındaki yaklaşık 11 milyon luk düşüşe rağmen gişeden elde edilen toplam hasılat ise yüzde 9.3 artarak 980 milyon 410 bine ulaştı. Bunda ortalama bilet fiyatının 12.74 liradan 16.46 liraya yükselmesi etkili oldu.

2019'da Türkiye'de en çok hasılat elde eden film 7. Koğuştaki Mucize oldu:

Film 2019 Hasılat 2019 seyirci sayısı 1 7. Koğuştaki Mucize 89.557.347 TL 5.310.542 2 Recep İvedik 6 67.575.527 TL 3.975.135 3 Organize İşler Sazan Sarmalı 54.842.530 TL 3.537.429 4 Avengers: Endgame 44.824.606 TL 2.480.284 5 Kral Şakir Korsanlar Diyarı 34.299.286 TL 2.107.663 6 Joker 36.802.462 TL 1.869.236 7 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 29.946.788 TL 1.735.443 8 Mucize 2 Aşk 29.259.678 TL 1.663.858 9 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 26.353.284 TL 1.446.121 10 Karlar Ülkesi II 22.710.793 TL 1.281.800 11 Can Dostlar 15.749.173 TL 1.218.809

Türkiye'de 2019 yılında gelir ve seyirci sayısı bakımından ilk 3 sırada yerli yapımlar yer aldı. 5 milyon seyirci sayısını geçebilen tek film olan 7. Koğuştaki Mucize 89.5 milyon lira gelir elde etti. Bu filmi 67.5 milyon lirayla Recep İvedik 6 takip etti. Küresel 'şampiyon' Avengers: Endgame'in ise Türkiye'de elde ettiği hasılat 44.8 milyon lira oldu.