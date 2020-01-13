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Küresel gişe gelirleri 2019'da 42.5 milyar dolara ulaştı

Küresel sinema gişe gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 'lik artışla 42.5 milyar dolara yükseldi. Yurtiçinde seyirci sayısındaki yüzde 15'lik düşüşe rağmen toplam hasılat yüzde 9.3 artarak 980.4 milyon liraya ulaştı

13.01.2020 - 09:37 | Güncelleme:
Sinema gelirleri

Netflix, Amazon Prime, Apple TV gibi platformların artan rekabetine rağmen 2019'da dünya genelinde seyirciler sinema salonlarına gitmeye devam etti. 

Araştırma firması Comscore'un açıkladığı verilere göre 2019 yılında küresel gişe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 42.5 milyar dolara ulaştı. Böylece gişe gelirlerinde tarihi rekor kırılmış oldu. Dünya genelindeki bu rekor ABD'deki gerilemeye rağmen kırıldı. ABD'de gişe gelirleri 2019'da, 2018 yılına göre yüzde 4 düşüşle 11.4 milyar dolara geriledi. 

2019 yılında dünyada en çok gişe hasılatı elde eden film ise Avengers: Endgame filmi oldu. Endgame'ın toplam hasılatı 2.79 milyar doları buldu.

2019 yılında dünyada 8 film 1 milyar dolar barajını aştı:

FilmHasılat( milyar dolar)
Avengers: Endgame2.79
Aslan Kral1.65
Karlar Ülkesi 21.32
Örümcek Adam: Evden Uzakta1.13
Captain Marvel 1.12
Oyuncak Hikayesi 4 1.07
Joker 1.06
Aladdin1.05

Geçtiğimiz yıl gişe hasılatı 100 milyon dolar ve üzerinde olan filmlerin toplam hasılat içerisindeki oranı ise yüzde 63.8 oldu. 2018 yılında yüzed 63.9 olan bu oran büyük ve pahalı yapımların sektörün ne kadarına hakim olduğunu göstermesi bakımından önem arzediyor. 

HASILAT BİLET FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLE ARTTI

Türkiye'de ise seyirci sayısındaki düşüşe rağmen sinema gişe gelirlerinde artış kaydedildi. Box Office Türkiye verilerine göre 2019'da sinemaya giden seyirci sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 15.4 düşerek 59 milyon 556 bine geriledi. 

TÜRKİYE'DE SİNEMANIN SON 10 YILI:

YılToplamDeğişimToplamDeğişim 
   Seyirci    Hasılat 
201959.556.020-15.40%980.410.567 TL9.30%
201870.409.779-1.10%896.780.475 TL3.00%
201771.188.59422.10%870.773.224 TL25.90%
201658.287.316-3.20%691.696.424 TL1.90%
201560.228.409-1.70%678.557.824 TL3.90%
201461.245.25821.80%652.906.723 TL29.50%
201350.295.75713.40%504.346.814 TL18.50%
201244.339.5494.80%425.630.479 TL6.90%
201142.294.0401.80%398.294.091 TL3.90%
201041.534.14612.50%383.369.769 TL24.50%


Seyirci sayısındaki yaklaşık 11 milyon luk düşüşe rağmen gişeden elde edilen toplam hasılat ise yüzde 9.3 artarak 980 milyon 410 bine ulaştı. Bunda ortalama bilet fiyatının 12.74 liradan 16.46 liraya yükselmesi etkili oldu. 

2019'da Türkiye'de en çok hasılat elde eden film 7. Koğuştaki Mucize oldu:

 Film2019 Hasılat2019 seyirci sayısı
17. Koğuştaki Mucize89.557.347 TL5.310.542
2Recep İvedik 667.575.527 TL3.975.135
3Organize İşler Sazan Sarmalı54.842.530 TL3.537.429
4Avengers: Endgame44.824.606 TL2.480.284
5Kral Şakir Korsanlar Diyarı34.299.286 TL2.107.663
6Joker36.802.462 TL1.869.236
7Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu29.946.788 TL1.735.443
8Mucize 2 Aşk29.259.678 TL1.663.858
9Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw26.353.284 TL1.446.121
10Karlar Ülkesi II22.710.793 TL1.281.800
11Can Dostlar15.749.173 TL1.218.809

Türkiye'de 2019 yılında gelir ve seyirci sayısı bakımından ilk 3 sırada yerli yapımlar yer aldı. 5 milyon seyirci sayısını geçebilen tek film olan 7. Koğuştaki Mucize 89.5 milyon lira gelir elde etti. Bu filmi 67.5 milyon lirayla Recep İvedik 6 takip etti. Küresel 'şampiyon' Avengers: Endgame'in ise Türkiye'de elde ettiği hasılat 44.8 milyon lira oldu. 

 

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