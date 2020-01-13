13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Netflix, Amazon Prime, Apple TV gibi platformların artan rekabetine rağmen 2019'da dünya genelinde seyirciler sinema salonlarına gitmeye devam etti.
Araştırma firması Comscore'un açıkladığı verilere göre 2019 yılında küresel gişe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 42.5 milyar dolara ulaştı. Böylece gişe gelirlerinde tarihi rekor kırılmış oldu. Dünya genelindeki bu rekor ABD'deki gerilemeye rağmen kırıldı. ABD'de gişe gelirleri 2019'da, 2018 yılına göre yüzde 4 düşüşle 11.4 milyar dolara geriledi.
2019 yılında dünyada en çok gişe hasılatı elde eden film ise Avengers: Endgame filmi oldu. Endgame'ın toplam hasılatı 2.79 milyar doları buldu.
2019 yılında dünyada 8 film 1 milyar dolar barajını aştı:
|Film
|Hasılat( milyar dolar)
|Avengers: Endgame
|2.79
|Aslan Kral
|1.65
|Karlar Ülkesi 2
|1.32
|Örümcek Adam: Evden Uzakta
|1.13
|Captain Marvel
|1.12
|Oyuncak Hikayesi 4
|1.07
|Joker
|1.06
|Aladdin
|1.05
Geçtiğimiz yıl gişe hasılatı 100 milyon dolar ve üzerinde olan filmlerin toplam hasılat içerisindeki oranı ise yüzde 63.8 oldu. 2018 yılında yüzed 63.9 olan bu oran büyük ve pahalı yapımların sektörün ne kadarına hakim olduğunu göstermesi bakımından önem arzediyor.
HASILAT BİLET FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLE ARTTI
Türkiye'de ise seyirci sayısındaki düşüşe rağmen sinema gişe gelirlerinde artış kaydedildi. Box Office Türkiye verilerine göre 2019'da sinemaya giden seyirci sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 15.4 düşerek 59 milyon 556 bine geriledi.
TÜRKİYE'DE SİNEMANIN SON 10 YILI:
|Yıl
|Toplam
|Değişim
|Toplam
|Değişim
|Seyirci
|Hasılat
|2019
|59.556.020
|-15.40%
|980.410.567 TL
|9.30%
|2018
|70.409.779
|-1.10%
|896.780.475 TL
|3.00%
|2017
|71.188.594
|22.10%
|870.773.224 TL
|25.90%
|2016
|58.287.316
|-3.20%
|691.696.424 TL
|1.90%
|2015
|60.228.409
|-1.70%
|678.557.824 TL
|3.90%
|2014
|61.245.258
|21.80%
|652.906.723 TL
|29.50%
|2013
|50.295.757
|13.40%
|504.346.814 TL
|18.50%
|2012
|44.339.549
|4.80%
|425.630.479 TL
|6.90%
|2011
|42.294.040
|1.80%
|398.294.091 TL
|3.90%
|2010
|41.534.146
|12.50%
|383.369.769 TL
|24.50%
Seyirci sayısındaki yaklaşık 11 milyon luk düşüşe rağmen gişeden elde edilen toplam hasılat ise yüzde 9.3 artarak 980 milyon 410 bine ulaştı. Bunda ortalama bilet fiyatının 12.74 liradan 16.46 liraya yükselmesi etkili oldu.
2019'da Türkiye'de en çok hasılat elde eden film 7. Koğuştaki Mucize oldu:
|Film
|2019 Hasılat
|2019 seyirci sayısı
|1
|7. Koğuştaki Mucize
|89.557.347 TL
|5.310.542
|2
|Recep İvedik 6
|67.575.527 TL
|3.975.135
|3
|Organize İşler Sazan Sarmalı
|54.842.530 TL
|3.537.429
|4
|Avengers: Endgame
|44.824.606 TL
|2.480.284
|5
|Kral Şakir Korsanlar Diyarı
|34.299.286 TL
|2.107.663
|6
|Joker
|36.802.462 TL
|1.869.236
|7
|Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
|29.946.788 TL
|1.735.443
|8
|Mucize 2 Aşk
|29.259.678 TL
|1.663.858
|9
|Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
|26.353.284 TL
|1.446.121
|10
|Karlar Ülkesi II
|22.710.793 TL
|1.281.800
|11
|Can Dostlar
|15.749.173 TL
|1.218.809
Türkiye'de 2019 yılında gelir ve seyirci sayısı bakımından ilk 3 sırada yerli yapımlar yer aldı. 5 milyon seyirci sayısını geçebilen tek film olan 7. Koğuştaki Mucize 89.5 milyon lira gelir elde etti. Bu filmi 67.5 milyon lirayla Recep İvedik 6 takip etti. Küresel 'şampiyon' Avengers: Endgame'in ise Türkiye'de elde ettiği hasılat 44.8 milyon lira oldu.
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