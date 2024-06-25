Kürekli vahşette karar çıktı
Erzincan'da, 4 çocuk babası emekli komşusunu başına kürekle vurarak öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
- 1
Erzincan'da Hacı Cenap Kaya'nın, 55 yaşındaki komşusu Nadim Yeşil'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
- 2
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
- 3
Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.
-
- 4
NE OLMUŞTU?
Erzincan'nın merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde 31 Temmuz 2023 tarihinde Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
- 5
Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Kaya hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.