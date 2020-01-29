AA

Küre Dağları'ndaki Loç Vadisi'nde yapılan seyir terası ilgi görüyor - KASTAMONU



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Seyir kulesinden detay- Loç Vadisinden detay- DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'in konuşması- KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç'in konuşması

Küre Dağları'ndaki Loç Vadisi'nde yapılan seyir terası ilgi görüyor- Seyir terası, ziyaretçilerine dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'nu daha yakından görme imkanı sunuyor- DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit:- "Loç Vadisi, biyoçeşitliliği, endemik türlerin varlığı, yaban hayatıyla çok özel bir alan. Bu yüzden doğaseverlerin burayı mutlaka görmesi gerekiyor" Kastamonu'da bulunan Loç Vadisi'ne yapılan seyir terası, Küre Dağları ile dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'nu daha yakından görme imkanı sunuyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) alınan yüzde 70'lik destekle Loç Vadisi'nde yapılan seyir terası, geçen yıl aralık ayında açıldı.Küre Dağları Milli Parkı'nın Cide ilçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık bin rakımdaki seyir terasından Küre Dağları'nın yanı sıra Valla Kanyonu'nun çıkışı, Gömeren Kanyonu ve Kılıçlı Mağarası görülebiliyor.DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine, Milli Parklar olarak bölgenin tanınırlığını artıracak önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.Küre Dağları'nın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığına işaret eden Başyiğit, "Küre Dağları, biyoçeşitlilik açısından dünyada 100 sıcak noktadan biri olarak gösteriliyor. Türkiye'de de 13 sıcak nokta arasında. Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı açısından eşi benzeri olmayan bir yer. Korunan bölge 37 bin hektarlık bir alan." dedi.Bölgede çok sayıda görülecek yer olduğunu vurgulayan Başyiğit, Kastamonu'ya bağlı 4 ilçeyi kapsayan alanda kanyonlar, şelaleler, mağaralar ve kamp alanları bulunduğunu anlattı.Seyir terası sayesinde doğa harikası bir coğrafyanın daha iyi izlenebileceğini dile getiren Başyiğit, "Seyir terası sayesinde doğa harikası zenginlik çok rahat görülebiliyor. Loç Vadisi, biyoçeşitliliği, endemik türlerin varlığı, yaban hayatıyla çok özel bir alan. Bu yüzden doğaseverlerin burayı mutlaka görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Seyir terasının 75 bin liraya mal olduğunu belirten Başyiğit, sunulan manzara ve güzelliklerin ise harcanan paranın çok üzerinde bulunduğuna dikkati çekti.KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün yaptığı başvurunun kabul edildiğini anlatarak, "Projenin bir ayağı, Loç Vadisi'ne seyir terası yapılmasıydı. Bölge biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve muhteşem bir yer. Mutlaka görülmesi gerekiyor." diye konuştu.