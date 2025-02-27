Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği

        Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği

        Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, 3 gün yağan karın ardından eşsiz güzelliğe büründü. Milli parktaki manzara, havadan drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

        • 2

          37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor.

        • 3

          Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi ve Armutlu çayırında kar manzarası hayran bırakıyor.

        • 4

          KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ

          Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın’ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta 3 gün devam eden kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı.

        • 5

          Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta eşsiz manzaralar oluştu. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi’ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan drone ile görüntülendi.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Habertürk Anasayfa