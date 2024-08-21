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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze...' bomontiada’da

        'Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze...' bomontiada’da

        Tasarımcı Lalehan Uysal'ın "Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…" sergisi yeni tohum fotoğraflarıyla24 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada GALERİ'di sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 00:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:13
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        'Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze' bomontiada'da
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        Yapı Kredi bomontiada, 24 Ağustos – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında tasarımcı Lalehan Uysal’ın “Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…” sergisine ev sahipliği yapıyor. Uysal’ın, hayatın sürdürülebilirliğinin öznesi olan tohumların fark edilmesi için yakın plan çektiği ve makrografik olarak tanımladığı yeni tohum fotoğraflarından oluşan sergi, her gün saat 12.00-20.00 arasında Yapı Kredi bomontiada GALERi’de ziyaret edilebilir.

        Tasarımcı Lalehan Uysal, ilk tohum fotoğrafları sergisini Oxford Üniversitesi’nde 40 yılı aşkın süredir her yıl farklı temalarla gerçekleşen“Oxford Symposium on Food and Cookery”de açtı. Londra’daki sergisini Türkiye’de farklı şehirlerde, farklı coğrafyaların topraklarına has tohumların fotoğraflarıyla açtığı sergiler izledi.

        Uysal, fotoğrafları aracılığıyla içlerinde kadim yaşam bilgisi taşıyan tohumların fark edilmesini, korunmasını, ekiminin devam etmesini, çoğalmalarını ve kaybolmamalarını, üzerindeki çizgileri, renkleri, kimlikleriyle bir değere dönüşmelerini, geleceğe taşınmalarını amaçlıyor. Fotoğraflarken tek yaptığının tohumların sesine kulak vermek olduğunu belirten Uysal’ın Yapı Kredi bomontiada Galeri’deki ikinci, tohumlar gibi çoğalan fotoğraflarıyla açtığı onaltıncı sergisi.

        Sergi süresince her cumartesi-pazar saat 16.00’da düzenlenecek sergi turlarına Lalehan Uysal da eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yapı Kredi bomontiada
        #Lalehan Uysal
        #Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…
        #sergi
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