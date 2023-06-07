VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.
Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.