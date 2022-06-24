Kurbanlık hayvanlar İstanbul'da

AA

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanlar İstanbul’a getirilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva kavşağında kurulan denetim noktasında kente getirilen kurbanlıklar, oluşturulan ekipler tarafından denetlendikten sonra İstanbul’a giriş yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetim noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karaca, "Öncelikle hayvanlar geldikleri noktada küpeleri takılıp veteriner sağlık raporları hazırlandıktan sonra bu tarafa doğru yola çıkıyorlar. Bunlar var mı yok mu? Yüklenen hayvanlarla küpelerle, raporlardaki hayvanlar birbirini tutuyor mu? Bunları kontrol ediyoruz." dedi.

Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; Trakya bölgesinin 2010 yılından itibaren ari bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Karaca, "Bu ariliği korumak için Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce gerekli testleri yapılmış hayvanlar Trakya’ya geçiş sertifikasıyla birlikte geçişlerini yapabiliyorlar. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Hayvanlarla ilgili aksi bir durum olduğunda ki oldu, biz denetimlerimizi sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu. Şu ana kadar da 52 tane tıra işlem uyguladık. Tuzla Hayvan Borsasında karantinaya aldık." diye konuştu.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

İstanbul’da geçen yıl 75 bin civarında büyük baş, 68 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildiğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Bu yıl da yine aynı rakamları bekliyoruz. Yapılan çalışmalarda İstanbul için kurbanlık konusunda herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın valilikçe izinlendirilmiş yerlerden satın almalarını ve hayvanlarını kestirmelerini istiyoruz. 75 bin büyük baş, 68 bin küçükbaş hayvanın birkaç gün içinde kesilmesini sağlamak çok zor. Bu sene Türk-Irk isminde bir mobil uygulamamız var. Bu uygulamayı indirerek satın almak istedikleri hayvanın küpe numarasını girerek, ırk, yaş, cinsiyet ve sahip bilgilerine de ulaşılabiliyor. Vatandaşlarımızın da bu programı kullanmalarını isteriz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum."

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.