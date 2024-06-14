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        Haberler Bilgi Gündem Kurbanlık fiyatları 2024: Küçükbaş, büyükbaş koç, koyun, dana ve keçi kurbanlık fiyatı ne kadar?

        2024 kurbanlık fiyatları: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?

        Kurban Bayramı için hazırlıklar sürerken, kurbanlık fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Bu yıl 16 Haziran tarihinde başlayacak Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayrama sayılı günler kala, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. Henüz kurbanlık almayanlar için, küçükbaş, büyükbaş koç, koyun, dana ve keçi kurbanlık fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 2024 kurbanlık fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:19
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        • 1

          Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Kurbanlık fiyatları bayram öncesinde netlik kazandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelindeki ortalama kurban fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Küçükbaş, büyükbaş koç, koyun, dana ve keçi kurbanlık fiyatı ne kadar?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir kurbanlık fiyatları ...

        • 2

          2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

          Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ziraat odalarımızdan aldığımız verilere göre ülkemizde ortalama fiyatların hayvan başına büyükbaşta 75 bin lira ile 250 bin lira, küçükbaşta ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişeceği görülüyor. Canlı ağırlık fiyatının ise kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 200 lira ile 300 lira, küçükbaş hayvanlarda 180 lira ile 300 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          Bayraktar, ülke ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 248 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 244 lira olacağının beklendiğini ifade etti. Fiyatlar, geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 68,8, küçükbaşta ise yüzde 88,4 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 147 liradan 248 liraya, küçükbaşta ise 130 liradan 244 liraya çıktı.

        • 4

          Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları İstanbul’un Avrupa yakasında 250 lira ile 300 lira, Anadolu yakasında 240 lira ile 300 lira, Ankara’da 230 lira ile 280 lira, İzmir’de 250 lira ile 270 lira arasında değişiyor.

        • 5

          Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak İstanbul’un Avrupa yakasında 240 lira ile 300 lira, Anadolu yakasında 230 lira ile 300 lira, Ankara’da 240 lira ile 280 lira, İzmir’de 250 lira ile 300 lira arasında seyrediyor.

        • 6

          ADANA'DA KURBANLIK KOYUN VE KEÇİ FİYATI AÇIKLANDI

          Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş kurbanlıkların belirlenmesi için toplantı yapıldı. Toplantının ardından koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı. Büyükbaş fiyatları ve kesim ücretlerinin ise ilerleyen günlerde Adana Kasaplar Odası tarafından açıklanacağı öğrenildi.

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