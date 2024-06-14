Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet ile Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti
Kurban Bayramı için artık çok kısa bir süre kaldı. 15 Haziran Cumartesine denk gelen arefe günü öncesi "Arefe günü oruç tutulur mu?" sorusu gündeme geldi. İşte, Diyanet'in açıklaması ile Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti...
- 1
Kurban Bayramı, bu yıl 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramı ibadetlerle geçirmek isteyen binlerce vatandaşımız, özellikle arefe günü orucuna ilişkin aramalar yapıyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu? İşte, arefe günü oruç tutmanın fazileti...
- 2
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK ZORUNLU MU, GÜNAH MI?
Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe gününde oruç tutmak zorunlu ya da günah değil.
- 3
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
-
- 4
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).
- 5
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
- 6
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
-